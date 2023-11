Reklama

Dorota Gardias bardzo rzadko publikuje zdjęcia swojej córki Hani, której ojcem jest Piotr Bukowiecki, obecny partner Edyty Herbuś. Tym razem jednak zdecydowała się umieścić relację z wizyty z 5-letnią córką u kosmetyczki! To zdjęcie wywołało prawdziwą burzę w internecie. Wystarczy spojrzeć na komentarze. Zobaczcie!

Pogodynka z córką u kosmetyczki!

Dorota Gardias opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym jest ze swoją 5-letnią córką w salonie kosmetycznym. Obie mają wykonywany manicure. Na pytanie kosmetyczki o kolor lakieru do paznokci, dziewczynka odpowiedziała, że poprosi o brokatowy. To z pewnością była ogromna radość dla dziewczynki, ale czy nie jest na to za wcześnie? Takie obawy wyrazili internauci! Pod zdjęciem pogodynka napisała o swojej córce "Pani Hania".

Pani Hania z mamusią (...) Haniu jaki kolor? Brokatowe????

Ostre komentarze internautów pod zdjęciem Doroty Gardias!

Internauci zareagowali bardzo ostro na zdjęcie Doroty. Ich zdaniem to stanowczo za wcześnie na wizyty dziecka u kosmetyczki. Poza tym warto zwrócić uwagę na to, że kosmetyki dla dzieci mają inne składy, są przebadane i pozbawione toksycznych substancji, czego nie można powiedzieć o tradycyjnych lakierach. Niestety nie wiemy, jakim lakierem miała pomalowane paznokcie dziewczynka.

Oto niektóre komentarze internautów:

Przepraszam, ale myślę że to lekka przesada... głupich nie sieją- sami wyrosną. Co będzie robiła za 5,10 lat ????????????

Pojawiły się też komentarze od mam, które bronią Doroty Gardias. Kobiety popierały jej decyzję i same przyznawały, że malują paznokcie swoim córkom.

A jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Dziecko u kosmetyczki: tak czy nie?

Dorota Gardias znalazła się w ogniu krytyki