Dorota Gardias z córką w podobnych stylizacjach. Mała Hania towarzyszyła ostatnio swojej mamie w drodze do studia Dzień Dobry TVN. Paparazzi przyłapali pogodynkę i jej córkę, która była wyraźnie onieśmielona widokiem aparatów fotograficznych. Dorota Gardias z uśmiechem pozowała do zdjęć, jednak Hania postanowiła schować się za spódnicą mamy ;). Córka gwiazdy we wrześniu skończy 4 latka i jak widać, teraz to już duża dziewczynka! Dorota Gardias i mała Hania pokazały się w podobnych kreacjach w marynarskim stylu. Sukienki w paski połączyły z dżinsowymi, spersonalizowanymi kurtkami.

Zobaczcie ZDJĘCIA Doroty Gardias z córką. Mała Hania jest urocza!

