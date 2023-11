2 z 5

Wnętrza luksusowego domu Doroty Gardias mogliśmy zobaczyć w internetowym programie Łukasza Jakóbiaka "Jak mieszkają gwiazdy?" My byliśmy zachwyceni nowoczesnymi wnętrzami willi pogodynki! Wam również przypadły do gustu? Chcielibyście zamieszkać w takim domu? Jeżeli tak, to możecie go kupić za skromne... 3,5 mln złotych!

To ostateczna decyzja. Dom wystawiony jest na sprzedaż- przyznała Dorota Gardias w rozmowie z Faktem.

Zobaczcie, jak wygląda piękny dom Doroty Gardias!

