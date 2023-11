Dorota Gardias do niedawna była związana z Krzysztofem Sawickim. Choć świetnie czuli się w swoim towarzystwie i tworzyli świetny związek, nie planowali ślubu.

Szczerze? Jest nam dobrze w takiej relacji, w jakiej jesteśmy. Dostałam od Krzysztofa piękny pierścionek – związkowy, nie zaręczynowy, i jest on dla mnie tak samo ważny jak obrączka. Ale kto wie, może po czterdziestce zmienię zdanie, a może zdecyduję się się na ślub, gdy skończę 80 lat? Wtedy to byłby dowód na to, że naprawdę nam się udało - mówiła jeszcze niedawno Dorota Gardias w rozmowie z "Party".