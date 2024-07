W salonie Phenome w warszawskich Złotych Tarasach odbyła się premiera nowego projektu cyklicznego - Gift Box Eco. Ciekawe kosmetycznych nowości są także gwiazdy, które pojawiły się na premierze Gift Box Eco. Były wśród nich, np. Dorota Czaja, która pod luźną bluzką ukrywa swój ciążowy brzuszek.

Tym razem gwiazda "Tancerzy" pojawiła się na czerwonym dywanie w poszarpanych dżinsach (wciąż są hitem!), białej marynarce i luźnej jedwabnej bluzce. Look w tym stylu to doskonałe rozwiązanie na wiele okazji. Pasuje zarówno na wieczorne wyjście jak i do pracy. Aktorka, która jest aktualnie w 5. miesiącu ciąży oczekuje podobno chłopca! Przyszłej mamie gratulujemy zarówno potomka jak i udanych stylizacji.

