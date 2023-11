Dorota Chotecka i Radosław Pazura nie ukrywają, że są osobami religijnymi. Choć byli ze sobą 14 lat, postanowili powiedzieć sobie "TAK" przed ołtarzem. Jurorzy wracającego po długiej przerwie programu "Czar par" opowiedzieli reporterce Party.pl co zmieniło w ich życiu małżeństwo. Oboje zgodnie podkreślają, że sakramentalny związek ma dla nich olbrzymie znaczenie. Jakie? Jak to tłumaczą? Zobaczcie nasze wideo, takie pary w show-biznesie to wyjątek.

