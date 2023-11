"Czar par" to pierwsze telewizyjne show w Polsce zrobione z takim rozmachem! Program rozrywkowy gościł na antenie TVP1 w latach 1993-1996. Premierowy odcinek widzowie mieli okazję obejrzeć 20 lutego 1993 roku o godzinie 22:05. Ostatni odcinek wyemitowano niespełna 3 lata później, 27 stycznia 1996 roku.

Reklama

W piątek, 20 września na antenie TVP2 o 20:40 będziemy mogli zobaczyć kolejną edycję kultowego "Czaru Par". Co się zmieni i jakie emocje towarzyszyły odcinkom z lat 90.? Sprawdziliśmy to dla was!

"Czar par" - prowadzący, jury, data emisji i nagrody

Mat. prasowe

Narzeczeni i małżeństwa rywalizują ze sobą, a ich zmagania ocenia jury - tak w wielkim skrócie można opisać ideę programu "Czar Par". W latach 90. teleturniej prowadził Krzysztof Ibisz i Hanna Dunowska. Dziś gospodarzami będą Maciej Kurzajewski i Izabella Krzan.

W jury zasiądą ulubione polskie pary celebrytów - Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel oraz Dorota Chotecka i Radosław Pazura.

Data i godzina premiery kultowego programu TVP!

Mat. prasowe

Pierwszy odcinek "Czaru par" w nowej odsłonie zostanie wyemitowany w TVP2 20 września o godzinie 20:40, tuż po "Barwach szczęścia". Zmagania uczestników w kolejnych odcinkach będziemy mogli oglądać w każdy piątek o 20:50. Małżeństwa i narzeczeni, którzy wezmą udział w programie, będą rywalizowali o nagrodę główną o wartości 300 tys. złotych.

23 lata wcześniej było tak!

Mat. prasowe

Niektórzy twierdzą, że "Czar par" był trampoliną do sukcesu, z której umiejętnie skorzystał wówczas 28-letni Krzysztof Ibisz. Pomysłodawczynią programu była Barbara Walter.

Teleturniej „Czar par” polegał na trwającej rok rywalizacji kilkudziesięciu par (małżeństw lub narzeczeństw), które zostały wybrane w konkursie, spośród kilku tysięcy ochotników. Mieli oni przed sobą wiele wyzwań, które musieli wspólnie pokonać. Uczestnicy musieli popisać się nie tylko wiedzą, ale także sprawnością fizyczną. Gotowi byli zrobić naprawdę wiele, by przypaść do gustu jury. Pary rywalizowały ze sobą w różnych kategoriach: od szybszego obierania ziemniaków, pisania piosenki, zawodów sportowych dla dwojga, odegrania scenki teatralnej, wykonania makijażu dla żony, rozpoznawania partnerki z zawiązanymi oczami lub „w przebieralni”, poprzez sztafetę z jajkiem na łyżce czy konkurs rock’n’rolla.

Zobacz także

Chociaż minęło już 23 lata od emisji pierwszego "Czaru par", to idea programu pozostanie niezmienna. Czy dzisiejsi uczestnicy show również zaskoczą spontanicznością i wolą walki?

Mat. prasowe

Mercedes, umeblowane mieszkanie, telewizory i lodówki - o co walczyli uczestnicy "Czaru Par" z lat 90.?

W trzech edycjach wzięły udział w sumie 153 pary. Każda z nich przez cały rok walczyła o nagrodę główną. W finale pierwszej edycji rywalizowało osiem par, a w kolejnych sześć. Pierwszą edycję programu zwyciężyło małżeństwo państwa Skrętnych, drugą – Trusewiczów, a trzecią – Kornalewiczów. O co dokładnie walczono?

Za udział w konkurencjach uczestnicy mogli zdobyć różnorodne nagrody: telewizory, lodówki, sprzęt kuchenny, ale też gotówkę i wycieczki. Zwycięska para otrzymywała Mercedesa oraz w pełni umeblowane i wyposażone w sprzęt AGD mieszkanie w Łodzi. W latach 90. to był prawdziwy luksus, chociaż z drugiej strony kto z nas nie ucieszyłby się z takiej nagrody dziś?

Mat. prasowe

Świetna oglądalność!

Program cieszył się niegasnącą popularnością. Gdy przychodziła pora emisji, całe rodziny zasiadały przed telewizorami i z napięciem obserwowały losy uczestników i ich zaciętą rywalizację. Odcinki miały 60% udział w rynku, a swoją popularnością przebijały nawet „Dziennik Telewizyjny”. Dla porównania, dziś takiego wyniku nie zdobywają nawet najpopularniejsze wydarzenia sportowe czy ulubione seriale!

To było pierwsze tak duże widowisko telewizyjne, robione z naprawdę wielkim rozmachem. Odcinki miały 60 proc. udział w rynku, popularnością przebijaliśmy nawet „Dziennik Telewizyjny”. To było coś niesamowitego - wspominał w jednym z wywiadów Ibisz.

Mat. prasowe

Myślicie, że kultowy "Czar par" we współczesnej odsłonie również będzie budziło tyle emocji? Będziecie oglądać?

Materiał powstał z udziałem TVP.