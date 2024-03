Jedna z ulubienic widzów "Gogglebox", Iza Zeiske, przechodzi obecnie bardzo trudny okres. Dopiero co pożegnała swoją ukochaną "matuchnę", przez co na kilka dni odsunęła się od mediów. Niedługo po powrocie natomiast pokazała zdjęcie ze szpitala i przekazała niepokojące wieści. Potrzebowała pomocy!

Iza Zeiske z "Gogglebox. Przed telewizorem" trafiła do szpitala

Ostatnie tygodnie dały Izie Zeiske mocno w kość. Bohaterka "Gogglebox. Przed telewizorem" nagle pożegnała mamę, którą również mogliśmy oglądać w programie. Bunia cieszyła się ogromną sympatią w oczach widzów, a dla córki była jedną z najważniejszych osób. Zeiske bardzo przeżyła śmierć "matuchny", jednak już krótki czas od tej tragedii postanowiła wrócić na Instagram, by, jak tłumaczyła, nie pogrążać się całkowicie w smutku.

Choć nie było to dla niej łatwe, bohaterka TTV starała się w miarę regularnie odzywać do obserwatorów, aż w końcu przekazała niepokojące wieści. Iza Zeiske opublikowała zdjęcie ze szpitala i poinformowała, że musi przejść operację!

Kochani, słowa fajnej piosenki mówią: ''OMIJAJ SZPITALE''. Niestety czasami jest tak, że musimy skorzystać z pomocy.... Kochani, jutro operacja. Jak zawsze proszę WAS o wsparcie, mocne kciuki i dobre myśli... Dziękuję

@izabelazeiske

Okazało się, że problemy, których szczegółów póki co jednak nie zdradza, zaczęły się już kilka tygodni temu. Wtedy jednak zbiegło się to w czasie z hospitalizacją mamy, a następnie jej śmiercią, dlatego Iza odsunęła własne kłopoty na dalszy plan. Nie mogła jednak ignorować ich w nieskończoność.

Widzicie... najlepszych dopada. Mamuchna dopiero była w szpitalu, a teraz ja. Co prawda mi się tutaj rzeczy działy jeszcze jak mamuchna była chora, ale wtedy mamuchna była ważniejsza, niż ja. A teraz mnie tutaj dopadło. (...) Bardzo was proszę, trzymajcie za ciotkę kciuki. (...) Proszę o wsparcie

Iza Zeiske zapowiedziała również, że po operacji chce sobie dać czas na odpoczynek, dlatego odezwie się ponownie do fanów, gdy tylko dojdzie do siebie. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!

