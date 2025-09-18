W zamku Windsor odbył się wyjątkowy bankiet zorganizowany z okazji drugiej wizyty państwowej Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii. Uroczystość zgromadziła 160 starannie wyselekcjonowanych gości, w tym członków rodziny królewskiej, przedstawicieli amerykańskiego rządu oraz światowych gigantów biznesu. Przy głównym stole o długości 47,3 metra zasiadł król Karol III, który usiadł pomiędzy prezydentem Donaldem Trumpem a sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Obok prezydenta znalazła się księżna Walii Kate, a po przeciwnej stronie królowa Kamila, Melania Trump i sekretarz skarbu USA Scott Bessent. Nieopodal siedział książę William. Wśród gości znaleźli się m.in. premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, dyrektor generalny Apple Tim Cook, prezes Nvidii Jensen Huang, prezes OpenAI Sam Altman, magnat medialny Rupert Murdoch oraz golfista Nick Faldo. Kolację serwowało ponad 100 osób, a na stołach znajdowało się aż 1452 sztućców i 139 świec.

Przemówienie Trumpa: słowa, które rozbawiły króla

Donald Trump, jako gość honorowy wieczoru, wygłosił przemówienie, w którym odniósł się do relacji między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią. Prezydent stwierdził: „Jesteśmy jak dwie nuty w jednym akordzie lub dwa wersy w tym samym wierszu”. Wyraził szacunek wobec króla Karola III i podkreślił unikalność brytyjskiej kultury.

Największą reakcję sali wywołał fragment, w którym Trump wspomniał o swojej drugiej wizycie państwowej w Wielkiej Brytanii: „Być może to będzie ostatni raz… Mam nadzieję, że tak” – zażartował. To właśnie te słowa wywołały niespodziewaną reakcję – król Karol III wybuchł śmiechem, co zarejestrowały kamery. Jego rozbawienie było tak szczere, że rozbawiło również pozostałych gości bankietu.

Karol III o relacjach USA-Wielka Brytania: silniejsi razem

W swoim przemówieniu król Karol III skoncentrował się na współpracy obu państw w zakresie bezpieczeństwa i obrony. „Nasze kraje łączą najbliższe w historii stosunki w dziedzinie obrony, bezpieczeństwa i wywiadu” – powiedział monarcha. Dodał, że obecnie, gdy tyrania znów zagraża Europie, Wielka Brytania i USA jednoczą się, aby wspierać Ukrainę i powstrzymywać agresję.

Król podkreślił również, że relacje między Waszyngtonem a Londynem czynią oba narody silniejszymi i bezpieczniejszymi. Zaznaczył, że istnieje możliwość dalszego pogłębiania współpracy gospodarczej, nawiązując do nowej umowy handlowej zawartej na początku roku. Wzruszająco zakończył swoje przemówienie toastem za Trumpa, Melanię Trump i cały naród Stanów Zjednoczonych.

Podczas swojego przemówienia Donald Trump zaznaczył, że jego obecna wizyta to druga wizyta państwowa w Wielkiej Brytanii. Poprzednia miała miejsce w 2019 roku podczas panowania królowej Elżbiety II. Trump stał się tym samym pierwszym prezydentem USA, który dwukrotnie został przyjęty przez brytyjskich monarchów w ramach oficjalnych wizyt z pełnym ceremoniałem.

