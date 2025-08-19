W poniedziałek, 18 sierpnia, w Białym Domu w Waszyngtonie doszło do spotkania Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim oraz przywódcami europejskimi. Wizyta ukraińskiego prezydenta odbyła się na specjalne zaproszenie Donalda Trumpa. Rozmowy trwały kilka godzin i koncentrowały się na wojnie w Ukrainie, możliwościach zawarcia rozejmu oraz przyszłości Europy. Szczegóły ustaleń pozostały ogólnikowe, co potęgowało napięcie wokół wydarzenia.

Donald Trump spotkał się z Władimirem Putinem na Alasce

Tło spotkania w Waszyngtonie miało szczególne znaczenie z powodu wcześniejszej wizyty Donalda Trumpa na Alasce, gdzie kilka dni przed rozmowami z Zełenskim spotkał się z Władimirem Putinem. Szczególnie kontrowersyjny był moment, gdy amerykański prezydent powitał rosyjskiego przywódcę oklaskami. Ten gest wywołał falę krytyki i zaostrzył napięcia dyplomatyczne. Dlatego też wizyta Zełenskiego w Białym Domu miała stanowić jasny sygnał, że Stany Zjednoczone wciąż wspierają Ukrainę.

Donald Trump pokazał Zełenskiemu kolekcję czapek

Choć spotkanie przebiegało w typowo dyplomatycznym tonie, finał rozmów w Białym Domu zaskoczył wszystkich uczestników. Donald Trump zaprosił Zełenskiego i europejskich liderów do mniejszego gabinetu, w którym – pod kryształowym żyrandolem – czekała kolekcja jego słynnych czapek wyborczych. Na półkach ustawiono rzędy czerwonych, białych i granatowych nakryć głowy z hasłami: „Make America Great Again”, „Trump 2024” oraz „Keep America Great”.

Z entuzjazmem godnym muzealnego kustosza, prezydent USA opowiadał o historii poszczególnych modeli czapek, prezentując je swoim gościom. Atmosfera zyskała lżejszy ton, a na twarzy Wołodymyra Zełenskiego pojawił się delikatny uśmiech.

Podczas nieformalnej prezentacji kolekcji czapek liderzy europejscy, w tym prezydent Francji, obserwowali gest Trumpa z widocznym zainteresowaniem. Nie padły żadne oficjalne komentarze, ale uśmiech Zełenskiego wyraźnie złagodził atmosferę po trudnych politycznych rozmowach. Chociaż nie ujawniono żadnych przełomowych ustaleń, ten gest Trumpa był odbierany jako próba przełamania lodów i zbudowania pozytywnego zakończenia wizyty.

Warto przypomnieć, że prezydent RP Karol Nawrocki nie poleciał na spotkanie w Waszyngtonie. Zdążył już publicznie wyjaśnić swoją nieobecność i przypomniał, że niedługo zamierza spotkać się z Donaldem Trumpem.

