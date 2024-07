Już dziś, 5 lipca Donald i Melania Trump przylecą do Polski. Okazuje się, że amerykańska delegacja będzie liczyć aż 20 osób. Wśród nich znajdzie się nawet córka Donalda z poprzedniego małżeństwa - Ivanka Trump.

Ivanka Trump w Polsce

Jeszcze do niedawna nie było pewne, czy Ivanka będzie obecna podczas prezydenckiej wizyty w Polsce. Według najnowszych medialnych doniesień, Ivanka będzie towarzyszyć Donaldowi i Melanii. Jest ona bowiem zarówno asystentką prezydenta, jak i wiceprezesem firmy The Trump Organization. Co ciekawe, jej mąż, Jared Kushner, jest doradcą prezydenta, ale nie wiadomo, czy również pojawi się w Polsce.

Obecność Ivanki u boku prezydenckiej pary z pewnością wzbudzi ogromne emocje. My nie możemy doczekać się jej i Melanii stylizacji. A Wy?

Parze prezydenckiej będzie towarzyszyć aż 20 osób!