Dominika gorzko o "Hotelu Paradise": "Nie chciało mi się tam być". Co dalej z Bartkiem? 

Dominika Konował była jedną z najbardziej lubianych uczestniczek "Hotelu Paradise". Wiatru w żagle dodał jej związek z Bartkiem, a w ich uczucie uwierzyło tysiące widzów. Teraz, gdy już wiadomo, że para pożegnała się z programem, Dominika postanowiła skomentować swój udział w show. Jak go wspomina? Zobaczcie.

Dominika pojawiła się już w pierwszym odcinku programu "Hotel Paradise" i dotrwała prawie do samego końca. Początkowo jej serce było rozdarte pomiędzy Bartkiem, a Arturem. Ostatecznie dziewczyna zdecydowała się na związek z Arturem, ale po jakimś czasie pożałowała tej decyzji. Chłopak rzucił ją, a Bartka niestety już nie było w programie.

Dominika na chwilę związała się z Adamem, ale wszystko zmieniło się, gdy do gry powrócił Bartek! Dziewczyna szybko się z nim sparowała i dotarła aż do finałowego tygodnia. Para odpadła na ostatniej prostej przed finałem, decyzją Soni i Łukasza.

Teraz Dominika postanowiła powspominać swój udział w programie na InstaStory. Jak się okazało, uczestniczka drugiej edycji "Hotelu Paradise" chciała odpaść z show już dużo wcześniej. Rywalizacja, która wytworzyła się pomiędzy uczestnikami nie podobała jej się i w pewnym momencie poczuła, że już po prostu nie chce tam być.

Dziękuję Wam za masę pozytywnych komentarzy, że nie chcieliście, żebyśmy z Bartkiem odpadli, ale uwierzcie mi, że to był najwyższy czas. Nie chcę się wypowiadać za nas obydwoje, ale uważam, że to był mój najwyższy czas. Nawet śmiem twierdzić, że mój czas już był wtedy, jak byłam z Adasiem w parze, nawet zanim byłam - powiedziała Dominika na swoim InstaStory.

Dominika przyznała również, że ona nie potrafi rywalizować i grać. Jeszcze gdy była w programie podkreślała, że do "Hotelu Paradise" naprawdę przyjechała po miłość, a nie po pieniądze czy sławę.

Były takie dni, że ja już czułam, że po prostu nie chciało mi się niestety tam być, bo taka rywalizacja nie jest dla mnie, zupełnie. Ja się po prostu do tego nie nadaję, żeby grać, rywalizować. To był zawsze mój problem, żeby nawet w szkole na W-Fie rywalizować. Ale to był mega miły czas - powiedziała na InstaStory Dominika.