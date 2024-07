Dominika i Sebastian Kulczykowie przekażą 100 milionów złotych na cele charytatywne! Podczas wczorajszej gali Polskiej Rady Biznesu, podczas której rozdano nagrody imienia Jana Wejcherta, najbogatsza Polka zadeklarowała, że razem z bratem chcą przekazać rekordową sumę pieniędzy na pomoc z biedą, bezdomnością i głodem w Polsce. Co powiedziała Dominika Kulczyk?

Dominiki i Sebastiana Kulczyków nie mogło zabraknąć podczas wczorajszej gali Polskiej Rady Biznesu. Córka zmarłego Jana Kulczyka w swoim wystąpieniu wspominała ojca i zaskoczyła wyznaniem, że razem z bratem planuje przekazać 100 mln złotych na cele charytatywne.

Nagroda imienia Jana Wejcherta jest o zmienianiu świata, o wykuwaniu nowoczesnej przedsiębiorczości, społeczeństwa obywatelskiego i ludzkiej odpowiedzialności za innych. Dlatego tato ją współtworzył, był jej dobrym duchem. Tato kochał ludzi. Pamiętam, jak dopingował nas do powołania fundacji, a potem zagrzewał, żeby popychać kolejne kostki dobroczynnego domina. Ciągle powtarzał: bycie silniejszym, bogatszym, oznacza tyle, że wobec świata mamy więcej obowiązków. Dlatego pieniądz jest narzędziem do zmiany na lepsze- mówiła Dominika Kulczyk. Drodzy goście w kontekście tych słów z okazji 25-lecia powstania polskiej Rady Biznesu wzorem najbogatszych na świecie, my polscy przedsiębiorcy zacznijmy dzielić się majątkiem. Już dzisiaj zacznijmy szlachetną rywalizację, która zmierzy się z biedą, głodem, wykluczeniem, bezdomnością. Wierzę, że apel nie pozostanie bez odzewu i tylko po to, żeby ośmielić do dzielenia się innych, głośno deklaruję: przekażemy z Sebastianem 100 milionów złotych na cele charytatywne w Polsce.