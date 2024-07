Dominikę Gwit na co dzień można oglądać w serialu TVN "Sinigelka", jednak jakiś czas temu aktorka zadebiutowała w dużo dojrzalszej roli. Obok Michała Tomali, znanego z serialu "Na Wspólnej" wystąpiła w spekataklu "2" w reżyserii Radka Dunaszewskiego.

To jest mój profesjonalny debiut aktorski sceniczny i jest to dla mnie naprawdę wielki dzień (...) Koledzy wspierają bardzo i jest to jest dla mnie szalenie ważne. Dziś na widowni widziałam bardzo wiele moich cudownych kolegów: Anię Oberc, Anię Karczmarczyk, z którą debiutowałam w "Galeriankach". Bardzo jest mi miło.