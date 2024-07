Na początku roku w mediach pojawiła się informacja, że aktorka Dominika Figurska spodziewa się swojego piątego dziecka. Była to o tyle zaskakująca wiadomość, że jedna z poprzednich ciąż była zagrożona, a lekarz namawiał ją na jej przerwanie. Jak się później okazało, jego obawy o stan płodu były nieuzasadnione i do aborcji nie doszło. Przypomnijmy: Lekarz namawiał Figurską do aborcji: "Powiedział, że dziecko ma zespół downa"

Wyraźnie zaokrąglona aktorka w styczniu odwiedziła studio "Dzień dobry TVN", gdzie potwierdziła, że faktycznie jej rodzina wkrótce ponownie się powiększy. Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali tego dnia, ale z powodu usunięcia się gwiazdy z życia publicznego, ciężko było określić kiedy może dojść do ewentualnego rozwiązania. Jak informuje "Rewia", Dominika poród ma już za sobą. Mały Jan Paweł urodził się 29 kwietnia, dwa dni po kanonizacja Papieża Polaka.

Gratulujemy.

