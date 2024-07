Tydzień temu jedna z kolorowych gazet podała, że Dominika Figurska jest w ciąży. Aktorka ma już czwórkę dzieci, a jedna z jej poprzednich ciąż przebiegała w dramatycznych okolicznościach. Lekarz prowadzący jej ciążę sugerował nawet Figurskiej aborcję. Przypomnijmy: Figurska spodziewa się dziecka. Poprzednie ciąże aktorki miały bardzo dramatyczny przebieg

Dominika gościła dziś w studiu "Dzień Dobry TVN", gdzie potwierdziła doniesienia mediów i z uśmiechem na twarzy i całkiem pokaźnym brzuszkiem opowiadała o piątej ciąży. Jak słusznie zauważyła Jolanta Pieńkowska, tak duża rodzina w dzisiejszych czasach to rzadkość i młode małżeństwa niezbyt często decydują się na tak pokaźną gromadę maluchów. Skąd taka decyzja u Figurskiej i jej męża?



Myśleliśmy, że może na trójce już się zakończy. Potem podjęliśmy decyzję, że chcemy mieć jeszcze więcej dzieci, a jeśli chcemy to już teraz, bo uważam, że teraz jest odpowiedni czas. Nie chciałabym mieć dziecka później, im wcześniej tym lepiej, tak bym to określiła - wyjaśniała aktorka.

Okazuje się też, że para tuż po ślubie obiecała sobie, iż docelowo będzie miała właśnie piątkę dzieci. Figurska przyznaje jednak, że wtedy nie traktowali chyba tych deklaracji zbyt poważnie. Z narodzinami kolejnych zrozumieli natomiast, jak wielką radość sprawia ich pojawienie się na świecie. Jej entuzjazm podczas wypowiedzi był niespotykany.



Przed ślubem umawialiśmy się z mężem, że będziemy mieli pięcioro dzieci, ale wtedy jak o tym mówiliśmy to było tak pół żartem, pół serio. Te decyzje tak naprawdę pojawiały się w trakcie. Jak pojawiło się pierwsze dziecko to wydawało nam się, że to koniec świata i na pierwszym się skończy. Potem pojawiło się drugie i trzecie i nagle zobaczyliśmy, że to może być coś pięknego, że te dzieci to wielki skarb. I pojawiło się czwarte dziecko. Śmiejemy się z mężem, że nie chcieliśmy, żeby ten czwarty był jedynakiem, ponieważ ta trójka poprzednia wychowywała się razem, bo był niewielki odstęp między nimi, a czwarty urodził się po dość długiej przerwie jak na nas i zdecydowaliśmy, że chcemy, żeby miał młodszego braciszka albo siostrzyczkę - dodała.