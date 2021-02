Dominika Donde bohaterką programu "Ludzie, którzy zmieniają świat" 

Dominika Donde, urodzona w marcu 1975 roku w Warszawie. To znana artystka ceramik, promotorka sztuki, właścicielka galerii DONDE w Warszawie. Dominika Donde ukończyła filologię romańską oraz podyplomowo ceramikę, uzyskując dyplom artysty plastyka. Odbyła staż mistrzowski w Sevres we Francji. Ponadto, jest członkiem Craft Potters Association w Wielkiej Brytanii. Jej prace byty prezentowane między innymi na wystawach indywidualnych w Paryżu oraz w paryskim Louvrze.

Dominika Donde to również laureatka nagrody Must Have 2020 na Łódź Design Festival za kolekcję ,,Peplum”.

Dominika Donde specjalizuje się w instalacjach z porcelany, formach przestrzennych, oraz sztuce małego przedmiotu. Fascynują ją XVIII i XIX-wieczne techniki dawne oraz nurty ekologiczne w sztuce. Stworzyła Ecoporcelanę przetwarzając odpady z porcelaną. Owocem tych poszukiwań jest kolekcja EcoPorcelain.

Dominika Donde jest bohaterka filmu dokumentalnego "Ludzie, którzy zmieniają świat" produkcji TVN: