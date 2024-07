Wkrótce spełni się największe marzenie Natalii Siwiec. Modelka od zawsze pragnęła wystąpić w swoim własnym reality-show i w końcu się jej to udało, bowiem już za kilka tygodni na antenę wejdzie "Enjoy The View, Love Natalia. W programie będziemy mogli obejrzeć Natalię, a także gościnnie niemal całą jej rodzinę. Modelka zapowiada, że nie będzie miała oporów przed pokazaniem praktycznie wszystkiego. Przypomnijmy: Natalia Siwiec na planie swojego reality-show

Specjalnie na potrzeby programu Natalia wraz z mężem przeprowadziła się do luksusowej willi w Józefosławiu pod Warszawą, gdyż ich dotychczasowy apartament na Wilanowie był zdaniem Siwiec za mały. Jak podaje "Super Express", Mariusz Raduszewski za wynajem willi dla ukochanej zapłacił aż 50 tysięcy złotych! Obejmuje to dwa miesiące wynajmu, ale do kwoty doliczyć trzeba jeszcze rachunki i inne opłaty, które mogą sięgać nawet 5 tysięcy złotych miesięcznie. Jeśli para zdecydowałaby się na zakup domu po okresie najmu, mąż Siwiec musiałby wyłożyć, bagatela 6 milionów złotych.

Natalia mieszka więc teraz w luksusach o jakich zawsze marzyła. Będziecie oglądać jej program?

Tak wygląda nowa luksusowa willa Natalii Siwiec i jej męża: