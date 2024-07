1 z 9

Podczas wizyty Michelle i Baracka Obamów u księżnej Kate i księcia Williama mieliśmy okazję podziwiać nie tylko uroczego małego George'a, który prezydenta USA przyjął w słodkim szlafroczku, ale również... piękny dom Williama i Kate! Jak mieszkają? Na jaki styl postawili? Jakie kolory dominują w ich domu? Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii. Może wy też się zainspirujecie iście królewskim stylem i przeniesiecie go trochę do waszych mieszkań? ;)

