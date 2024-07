Kate Rozz raczej sporadycznie pojawia się w Polsce i wydaje się, że aspirująca celebrytka na dobre porzuciła plany robienia kariery w naszym kraju. Raz na jakiś czas gości na salonach przy okazji dużych modowych wydarzeń, ale to w zasadzie tyle jeśli chodzi o jej celebrycką działalność. Zdążyła jednak nawiązać kilka znaczących przyjaźni. Przypomnijmy: Kate Rozz nie zaprosiła Dody bez powodu. Podjęła się ważnej misji

Kilka miesięcy temu Kate gościła w Brazylii, a na jej Instagramie pojawiło się sporo zdjęć z podróży, którą mylnie utożsamiano z wakacjami. Dlaczego mylnie? W sieci zadebiutowała właśnie pierwsza część dokumentu zatytułowanego "Poznaj Brazylię z Kate Rozz". Była żona Piotra Adamczyka pokazuje w nim najpiękniejsze i najbardziej interesujące miejsca, a premierowy epizod poświęcony jest piłce nożnej z uwagi na odbywające się tam właśnie Mistrzostwa Świata.

Brazylia- kraj który mnie w sobie całkowicie rozkochał. Bardzo chciałam Wam pokazać jakim naprawdę jest to państwo i jego mieszkańcy. Prawie cały miesiąc maj spędziłam tam na miejscu i przygotowałam dla Was niespodziankę- serię złożoną z pięciu epizodów mówiących o tym bardzo wyjątkowym kraju. Udało mi się dotrzeć do miejsc wydawałoby się niemożliwych czy też spotkać z bardzo wyjątkowymi osobami. Dziś zapraszam Was do obejrzenia pierwszego odcinka z cyklu: "Poznaj Brazylię z Kate Rozz", który mówi o piłce nożnej - zachęca Kate na Facebooku.