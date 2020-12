W święta Bożego Narodzenia pewnie każdego z nas zalała fala rodzinnych, ciepłych zdjęć bliskich, znajomych ale i gwiazd, które pokazywały, jak spędzają ten magiczny czas. W tym gronie zabrakło jednak... Dody! Piosenkarka na czas świąt wyłączyła się i nie wrzuciła na swoje social media nic! Dzień po wyjaśniła dlaczego.

Doda jest jedną z najpopularniejszych polskich gwiazd na Instagramie (niedawno przekroczyła próg miliona fanów), ale tak naprawdę nie przywiązuje żadnej wagi do regularności wrzucania nowych zdjęć czy postów. Czasami ma naprawdę długie przerwy - tak jak teraz! Ale tym razem wytłumaczyła, dlaczego zniknęła z sieci. Jej post odbił się szerokim echem, ponieważ piosenkarka nie szczędziła ostrych słów:

I po świętach😁zrobiłam sobie świąteczny detox od social mediów i czułam się zajebiście. Pamiętacie jeszcze jak fajnie było spędzać wigilie w rodzinnym gronie a nie relacjonować ją do wszystkich followersów? Pamiętacie w ogóle jeszcze te czasy Kiedy można było być na Luzie ,nie spinać się pod kamerkę ,wszystkie najfajniejsze momenty zachowywać dla siebie i najbliższych a nie dla insta story?🙄🤦🏼‍♀️ Kiedy uzmysłowiłam sobie że w tych czasach najważniejsze przy wgilijnym stole jest to po której stronie leży telefon ,postanowiłam przerwać ten obłęd. My jesteśmy wszyscy na SERIO POWAŻNIE UZALEŻNIENI I OPĘTANI😐 mam ochotę wyłączyć się socialmediów na duuuuuuużo dłużej. Co Wy na to? - pyta fanów Doda.