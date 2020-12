Cichopek, Lewandowscy, Bomba, Rozenek i inni! Tak polskie gwiazdy spędzają tegoroczne święta

Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas - piękne dekoracje, spotkania z najbliższymi, kolacja wigilijna w wyjątkowym towarzystwie... Wielu z nas czeka na te wspaniałe dni cały rok, w tym również nasze gwiazdy! Jak co roku media społecznościowe wręcz toną od ilości zdjęć, a niektóre gwiazdy naprawdę nas zaskoczyły. Zobaczcie, jak celebrują tegoroczne święta Bożego Narodzenia!

Małgorzata Rozenek - Majdan, Anna Lewandowska, Joanna Koroniewska Kasia Cichopek... Tak gwiazdy spędzają święta

Świetny świąteczny humor nie opuszcza Joanny Koroniewskiej. Uwielbiana aktorka i gospodyni "Domówki u Dowborów" pokazała iście wystrzałowe zdjęcie sprzed choinki. Gwiazda postawiła na elegancką kreację w kolorze butelkowej zieleni i najmodniejszy model butów, jakie można nosić po domu - pluszowe kapcie! Oczywiście pod choinką, dość skromnie udekorowaną, nie zabrakło stosu prezentów. Dodatkowo tym razem na zdjęciu zamiast Macieja Dowbora towarzyszyły jej dwie córki, bo jak przyznała sama Joanna Koroniewska "on nie lubi pozować jak już wiecie", ale dołącza się do życzeń! Co takiego pod świątecznym drzewkiem czekało na aktorkę? To, czy była to rózga czy nie, postanowiła zachować tylko dla siebie. Wiadomo jednak, że rodzina postanowiła wyjechać na ten czas, bo za oknami przywitał ich, jak przystało na święta, biały puch.

Świątecznymi zdjęciami z całą rodziną pochwaliła się również Katarzyna Cichopek! W wigilijny wieczór cała rodzina prezentowała się bardzo elegancko, ale dziś stawiają na wygodę. Marcin Hakiel, jego piękna żona i dwójka dzieci z samego rana powitali nas uroczym zdjęciem, na którym cała czwórka siedzi przytulona pod choinką i to w identycznych piżamach. Co powiecie na takie świąteczne pijama party? My jesteśmy zdecydowanie na tak!

Bardzo elegancko jest również u Małgorzaty Rozenek-Majdan. Choć gwiazda piękne chwile z rodziną postanowiła zachować tylko dla siebie, nie obyło się bez wspólnego zdjęcia i życzeń do fanów. Radosław Majdan i dwójka synów prowadzącej "Projekt Lady" prezentowali się wręcz nienagannie! Garnitury i krawaty z pewnością sprawiły, że wigilijny wieczór był jeszcze bardziej wzniosły. Co więcej, były to pierwsze święta małego Henia! Uroczy bobas jak zwykle skradł serca i uwagę internautów, a w granatowym ubranku i błękitnych mokasynach dorównywał stylem swojej mamie!

Te święta są równie wyjątkowe dla Anny Lewandowskiej i Roberta Lewandowskiego - w końcu to pierwsze Boże Narodzenie z Laurą! Piękna trenerka podzieliła się pięknymi fotografiami z całą rodziną, a ponadto postanowiła odtworzyć zdjęcie, które dodaje rokrocznie. Wcześniej towarzyszyła jej tylko Klara - dziś Anna Lewandowska pozuje przy choince już z dwiema córeczkami.

Elegancko i klimatycznie jest także u Sylwii Bomby z "Gogglebox. Przed telewizorem". Gwiazda spędza święta oczywiście ze swoją córeczką i mężem. Co więcej, Antosia otrzymała od mamy niezwykły prezent! Podczas wigilijnej kolacji dziewczynka wystąpiła w kreacji, którą jej mama miała na sobie 34 lata temu!

Pierwsze święta Bożego Narodzenia w powiększonym składzie spędza również Agnieszka Radwańska. Tenisistka w roli mamy radzi sobie znakomicie, a odkąd została mamą Jakuba, chętnie dzieli się z internautami kadrami z ich wspólnego życia, przy czym zawsze pilnuje, by nie pokazać twarzy maluszka. Gwiazda bardzo ceni sobie prywatność, jednak tym razem wpuściła nas nieco dalej. Patrząc na zdjęcie, na którym Agnieszka Radwańska siedzi na dywanie pod choinką i szeroko uśmiecha się do swojego synka, którego trzyma na kolanach, można się naprawdę rozczulić. Do tego średnich rozmiarów choinka i cała masa prezentów, które jak się domyślamy, przyniósł grzecznemu malcowi Święty Mikołaj - te pierwsze święta we trójkę z pewnością pozostaną niezapomniane.

Swoje pierwsze święta Bożego Narodzenia właśnie przeżywa mały Bastian - synek Maffashion i Sebastiana Fabijańskiego. Piękna blogerka pochwaliła się uroczymi zdjęciami ze swoją pociechą - widzimy mamę i synka na tle choinki, którzy wystąpili w strojach łudząco przypominających strój świętego Mikołaja. Ten obrazek z pewnością Was wzruszy!

Świątecznymi rodzinnymi fotografiami przy choince podzieliła się także Joanna Krupa! Dla jej córeczki Ashy to już drugie święta Bożego Narodzenia!