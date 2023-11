Doda wróciła do swojego naturalnego koloru - blondu! Choć jest on ciemniejszy niż z początków kariery:

Jak wiecie od zawsze jestem fanką zdrowego odżywiania i snu.Od kilku lat NIE MALUJE SIĘ NA CO DZIEŃ W OGÓLE. Moja cera totalnie odżyła i gdyby nie moja praca ,wyrzuciłabym z domu wszystko co nie pozwala jej oddychać.Koncerty ,eventy ,sesje zdjęciowe rządzą się jednak swoimi prawami????????‍♀️jakiś czas temu postanowiłam też wrócić do swojego naturalnego blondu i nie męczyć włosów chemią.Piszcie w komentarzach jak Wam się podoba efekt końcowy.