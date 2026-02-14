Doda zdradziła sekret swojej urody! Takiej odpowiedzi nikt się nie spodziewał
Doda nie owija w bawełnę - i tym razem też nie zrobiła wyjątku. W rozmowie dla RMF Maxx zdradziła, dlaczego z roku na rok wygląda coraz lepiej. Takiej odpowiedzi nikt się nie spodziewał!
Doda od lat zachwyca urodą i świetną sylwetką. Wiele osób zastanawia się, czy artystka ma swoje sekretne sposoby na to, że z roku na rok wygląda coraz lepiej. W rozmowie z Bartoszem Apanasienko w studiu Radia RMF Maxx piosenkarka w końcu zdobyła się na szczere wyznanie i zdradziła swój sekret.
Doda zdradza swój sekret urody
Doda nie ukrywa, że korzysta z zabiegów medycyny estetycznej. Zapytana o poranną rutynę, dzięki której, jak zauważył dziennikarz "z roku na rok wygląda coraz lepiej", odpowiedziała bez ogródek:
Z roku na rok wyglądam coraz lepiej, bo botoksu walę więcej
Choć tak dosadnej i bezkompromisowej odpowiedzi mało kto się spodziewał, artystka szybko dodała, że to nie jedyny powód jej świetnej formy. Jak podkreśliła, na co dzień dba o siebie i ma swoje sprawdzone rytuały.
Zawsze się rozciągam, płuczę sobie nos metodą ajurwerdyjską, takim dzbankiem z wodą, solą morską, płucze usta olejem z kokosa, shot z selera, spacer z psami, probiotyki, śniadanie
Doda nie pozwala sobie na "cheat day"?
W tej samej rozmowie gwiazda przyznała również, że stara się ograniczać cukier w diecie. Nawet w tłusty czwartek nie robi wyjątku. Zapytana, czy w ogóle sięga po słodycze, odpowiedziała bardzo konkretnie:
Pozwalam, ale te bez cukru, laktozy i glutenu. Taki cheat day byłby dla mnie bez sensu, bo uznałabym, że jednego dnia mogę się truć
Z jej słów wynika, że kluczem do świetnego wyglądu jest przede wszystkim zdrowy styl życia i konsekwencja. Choć Doda otwarcie mówi o zabiegach estetycznych, równie dużą wagę przywiązuje do codziennej pielęgnacji i diety.
