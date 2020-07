Doda zawsze mogła pochwalić się zniewalająco piękną sylwetką, ale teraz jest w prawdziwej formie życia! Nic więc dziwnego, że fanki dopytują, w jaki sposób udało jej się osiągnąć takie rezultaty. Jak wiadomo wypracowanie i utrzymanie świetnej formy to nie lada wyzwanie, a w związku z tym piosenkarka dostaje mnóstwo wiadomości z zapytaniami o jej dietę i treningi. Teraz artystka postanowiła w swoich mediach społecznościowych wyjawić wszystko na ten temat. Jednego produktu nie je już od 15 lat! Zobaczcie co trzeba robić, by mieć tak wspaniałą sylwetkę jak Doda!

Doda zdradziła sekret swojej diety i treningów

Sylwetka, którą może pochwalić się Doda, to z pewnością marzenie niejednej kobiety. Fani są zachwyceni figurą piosenkarki, która jest absolutnie idealna. Artystka w swoim wpisie na Facebooku przyznała, że dostaje wiele wiadomości od wielbicieli odnośnie jej diety i treningów. Wokalistka kilka dni temu postanowiła opowiedzieć swoim fanom co je, a czego unika w swoim jadłospisie oraz jak trenuje. Doda wyjawiła również, że nie spożywa cukru od 15 lat!

Czy kiedykolwiek byłam tak smukła i zgrabna jak teraz? Nie. Czy ćwiczę więcej. Nie. Szczerze mówiąc to nawet mniej, bo podczas planu filmowego raz w tygodniu przez godzinę. Kluczem do szczupłej sylwetki jest DIETA. Choć ja to nazywam stylem życia. Cukru nie jem od 15 lat, nabiału od ponad 6. Moja sylwetka na przełomie dekady zmieniała się wielokrotnie i choć zawsze byłam wysportowana to nigdy nie byłam tak zadowolona z niej jak teraz - napisała Doda na swoim Facebooku.

Doda podkreśliła w swoim wpisie, że ograniczyła do minimum spożywanie alkoholu oraz mięsa. Piosenkarka przyznaje, że czuje się rewelacyjnie, a jej organizm odmłodniał fizycznie i psychicznie.

Samodyscyplina, higiena życia, wysiłek, konsekwencja to jest coś co ja PO PROSTU LUBIĘ. Mi nie daje satysfakcji kiedy zjem fastfood, mi daje satysfakcję kiedy tego nie zrobię. Taka już jestem. I nie, nie czuje żadnych wyrzeczeń ,jedyne co czuje to dumę. Jem systematycznie, wartościowe produkty, zbilansowane posiłki. Sen i jedzenie jest dla mnie NAJWAŻNIEJSZE! Po przeanalizowaniu wszystkiego uważam, że największą rolę w tym odegrało OGRANICZENIE DO MINIMUM od 3 lat alkoholu oraz mięsa (ryby jem). Co oznacza minimum dla mnie? Spotkanie ze znajomymi na wino raz na trzy miesiące. Sorry Not sorry. Mój organizm odmłodniał fizycznie i psychicznie, widzę zmiany gołym okiem i czuję się rewelacyjnie.

Na koniec wpisu Doda zaapelowała szczególnie do młodych fanów, aby starali się unikać alkoholu, co z pewnością wpłynie korzystnie na ich zdrowie i sylwetkę!

Szczególnie młodych ludzi namawiam do ograniczenia alkoholu: kobietom zabiera urodę ,starzeją się szybciej. Zabawa zabawą (mnie - starej rockonedrolówie tłumaczyć nie trzeba ) ale pamiętajcie... czym skorupka za młodu nasiąknie... - napisała na końcu Doda.

Fani wokalistki oczywiście w dalszym ciągu są pod ogromnym wrażeniem jej szczupłej sylwetki i w pełni przyznają jej rację odnośnie żywienia.

- Szacun i to wielki za najlepszy wybór zero używek i zdrowe żywienie. Jestem tym , co jem i to prawda. Doda wyglądasz pięknie i naturalnie. Pozdrawiam - Tak Doroto masz rację zbilansowana jedzenie i systematyczny trening to klucz do sukcesu pozdrawiam - Masz rację ja alkoholu nie pije prawie w ogóle i będąc twoja rówieśniczką nikt mi jeszcze nie dał tylu lat ile mam. Cieszy mnie to pozdrawiam Cię wyglądasz bosko. - Też ograniczyłam spożycie mięsa, alkoholu nie pije w ogóle i naprawdę jest świetne samopoczucie! ❤️ - piszą fani.

Chyba trudno się nie zgodzić ze słowami Dody! Wystarczy spojrzeć na te zdjęcia - to figura bogini!

Facebook

Doda przyznała, że od 15 lat nie spożywa cukru.

Facebook

Wokalistka unika również spożywania mięsa i alkoholu - robi to bardzo sporadycznie. Efekty są oszałamiające.

