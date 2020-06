Doda pokazała się w... krótkiej fryzurze! Czy to zmiana na stałe?!

Doda na swoim InstaStory zamieściła nagrania, na których możemy podziwiać ją w ... krótkiej fryzurze! Wokalistka od lat jest wierna swoim pięknym, długim blond włosom. Czyżby teraz przyszedł czas na zmiany? Zobaczcie jak wygląda piosenkarka w tak krótkiej fryzurze!

Doda może pochwalić się naprawdę pięknymi, długimi blond włosami, które stały się jej znakiem rozpoznawczym. Od kilku wokalistka stawia na naturalność - na co dzień się nie maluje, zrezygnowała również z farbowania włosów, o czym informowała jakiś czas temu na swoim Instagramie.

Od zawsze jestem fanką zdrowego odżywiania i snu. Od kilku lat nie maluję się na co dzień w ogóle. Moja cera totalnie odżyła i gdyby nie moja praca, wyrzuciłabym z domu wszystko, co nie pozwala jej oddychać. Koncerty, eventy, sesje zdjęciowe rządzą się jednak swoimi prawami. Jakiś czas temu postanowiłam też wrócić do swojego naturalnego blondu i nie męczyć włosów chemią - pisała wówczas Doda na Instagramie.