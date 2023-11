Zastanawialiście się kiedyś, ile Doda bierze za udział w reklamie? Wokalistka swego czasu była twarzą m.in. lodów, sieci marketów z RTV i AGD, kosmetyków czy biżuterii. W rozmowie z magazynem "Forbes" zdradziła, ile trzeba jej zapłacić, żeby wystąpiła w spocie. Ta suma przyprawia o zawrót głowy!

Na rynku Doda jest od prawie 20 lat i niezmiennie cieszy się wielką popularnością. Czy reklamodawców jeszcze na nią stać? W rozmowie z "Forbsem" artystka przyznała, że nie reklamuje produktów na Instagramie, gdyż woli zarabiać jako piosenkarka i nie rozdrabniać się:

Cały czas ktoś przychodzi. Jednak nie mogę co drugi dzień robić postów za hajs w koszulkach, bo jestem piosenkarką. To wbrew moim zasadom. To jest drobnica, ja po nią nie sięgam z szacunku choćby do samej siebie.- przekonuje.