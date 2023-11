Na co dzień gwiazdy podróżują szybkimi i luksusowymi autami, ale jadąc w trasy koncertowe rzadko wybierają na przykład dwuosobowe Porsche. Na Joannę Klepko w tym roku czeka jeszcze mnóstwo koncertów. I już wiadomo, że piosenkarka dojedzie na nie razem ze swoim zespołem. Cleo pochwaliła się w sieci swoim nowym, dużym autem. Tylko spójrzcie jak gwiazda będzie podróżować!

Cleo ma nowy samochód

Cleo tak jak Michał Szpak grafik ma wypchany po same brzegi. W tym roku gwiazda zagra jeszcze m.in. w Warszawie, Bydgoszczy, Toruniu a także spotkamy ją na "Top of the top Festival" w Sopocie. Piosenkarka do koncertowych miejscowości dotrze jak prawdziwa gwiazda. A wszystko za sprawą wielkiego busa, który otrzymała w prezencie!

Mam Go!!! Dzisiaj dostałam w prezencie nowy bus koncertowy ???? Jest wspaniały i super wygodny. Jestem bardzo wzruszona ???? Dziękuje Ci Don za ten niesamowity prezent - napisała Asia w sieci.

Nowego auta pozazdrościła wokalistce sama Dorota Rabczewska. Artystka w sieci zamieściła krótki komentarz, świadczący, że też marzy o takich luksusach.

Zazdro???????????? - napisała Doda.

I podobny komentarz zamieścili też m.in. zespół 4Dreamers czy piosenkarka Lanberry.

Cleo na tegorocznych koncertach z pewnością zaśpiewa swoje hitowe piosenki - "Łowcy Gwiazd" czy "Za krokiem krok". Pierwszy utwór w serwisie YouTube odtworzono już ponad 64 mln razy a drugi w ciągu dwóch miesięcy doczekał się blisko 24 mln wyświetleń. Gwiazda zapowiedziała, że w nowym busie postara się stworzyć kolejne piosenki! Z pewnością w takich luksusach będzie jej się świetnie pracowało.

Zobaczcie jak Cleo ucieszyła się z nowego samochodu. Chcielibyście zobaczyć ją na scenie?

Cleo otrzymała nowe auto

Doda pozazdrościła koleżance z branży