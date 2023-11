Ona ma naprawdę głowę do interesów! Okazuje się, że Doda od kilku lat wynajmuje mieszkania w Warszawie — osobom prywatnym na dłuższy termin, albo na tzw. doby, czyli krótszy pobyt. Już same ich nazwy budzą ciekawość: New York Penthouse, Kravitz Miami Apartment i Electric Queen Loft! To właśnie ten ostatni nabytek: 135-metrowy apartament ze szklanym sufitem i dźwiękoszczelnymi panelami w sypialniach, kolorowym barem oraz sauną wynajmowany jest na doby na jednym z najbardziej popularnych serwisów dla gości z całego świata. Cena za dobę jest adekwatna do komfortowych warunków i oryginalnego wystroju. Za jedną noc w tym apartamencie (na ostatnim piętrze mokotowskiej kamienicy) trzeba zapłacić 650–1784 złotych, wliczona jest już cena za sprzątanie i prowizja!

Jednak magazynowi „Party” udało się dowiedzieć, że mieszkań na wynajem gwiazda ma znacznie więcej, bo inwestuje w nieruchomości od 10 lat. W samej Warszawie artystka wynajmuje kilka mniejszych lokali – od takich o powierzchni 46 metrów kwadratowych po dwupoziomowe, ponadstumetrowe apartamenty z prywatnym ogrodem na dachu i marmurową podłogą. W jednym z nich podłoga jest wykona z egzotycznego drewna, stoją welurowe kanapy. W innym można podziwiać nocą gwiazdy przez odsłaniany szklany sufit.

A gdzie zatem mieszka sama artystka Dorota Rabczewska? Także luksusowo! Na wiosnę i latem razem z mężem Emilem Stępniem w Warszawie, a kiedy nadchodzi zima i w stolicy pojawia się smog, gwiazda przeprowadza się natychmiast do apartamentu w Sopocie, bo powietrze nad Bałtykiem jest czystsze i gwiazda znacznie lepiej się dzięki temu czuje.

