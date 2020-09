Doda zapowiada wielkie zmiany w życiu: "Niektórych zszokują"! Fani już snują domysły o... ciąży

Doda na swoim Instagramie zamieściła wpis, który wywołał niemałe emocje! Wokalistka zapowiada w nim wielkie zmiany zarówno w sferze życia prywatnego, jak i zawodowego. W komentarzach pod postem gwiazdy fani natychmiast zaczęli snuć domysły, co już niedługo może się wydarzyć. Nie brakuje wpisów dotyczących... ciąży! Zobaczcie sami.

Doda doskonale wie, jak podgrzać atmosferę wokół swojej osoby! Artystka aktualnie ma dużo pracy związanej przede wszystkim z produkcją filmu "Dziewczyny z Dubaju". Już wkrótce padnie ostatni klaps na planie, a potem pozostanie nam czekać na wielką premierę, która zaplanowana jest na początek przyszłego roku. Fani już nie mogą się doczekać, aż będą mogli wybrać się na film. Początek 2021 roku, zapowiada się więc naprawdę gorąco.

Ale to nie koniec wielkich wieści od Dody. Jak wyjawiła wokalistka w swoim wpisie na Instagramie, w jej życiu mają zajść ważne zmiany!

Nadchodzą zmiany w moim życiu. Zawodowe i prywatne. Niektórych zszokują, niektórym dadzą do myślenia, niektórych zmartwią ,a niektórych ucieszą. Co mnie to obchodzi ? NIC. Żadna z tych osób życia za mnie nie przeżyje😌 czas odważyć się i po prostu żyć 🌗🐸🔥 - napisała Doda.