Doda jeździ na motorze! Wraz z początkiem sezonu motocyklowego, gwiazda przygotowuje się do podboju szos. Artystka niedawno zapisała się nawet do kółka motocyklowego, by pielęgnować swoją pasję. Jak to Doda, postawiła jednak swoim nowym kolegom pewne wymagania, które nieco ich zaskoczyły...

Najśmieszniejsze jest to, że jak chciałam uczestniczyć w tym kółku, to poprosiłam ich o różową kamizelkę. Bo każdy ma swoją kamizelkę. Strasznie się buntowali, że to profanacja - zdradziła Doda w wywiadzie dla Party.pl.

A czy Doda jest jedyną kobietą w kółku motocyklowym? Obejrzycie materiał wideo!

Jedną z ekstremalnych pasji artystki jest jazda na motorze.