Doda skarży się na wytwórnię muzyczną, która według artystki nie chce wyprodukować jej płyty z rockowymi utworami. Piosenkarka zamieściła na swoim profilu na Facebooku wpis w którym przyznaje, że chciałaby wrócić do nieco ostrzejszych brzmień z początków jej kariery. Doda twierdzi jednak, że jej pomysł nie podoba się muzycznym ekspertom z Universal Music Polska. Artystka apeluje więc do swoich fanów, aby podpisywali petycję skierowaną właśnie do wytwórni, w której zwracają się z prośbą o stworzenie rockowej płyty Dody.

"Pokaż mi proszę radio, które zagra rockowy kawałek i utrzyma go na playliście przez kilka tygodni. Uważasz, że możemy w przypadku Dody zadowolić się niskim nakładem rockowych płyt?"

To słyszę w wytworni kiedy chcę nagrać płytę, o której marzę i która pokaże moją artystyczną ewolucję lub powrót do korzeni - jak kto woli... Czy naprawdę NIKT NIE SŁUCHA już ROCKA? Czy wszyscy musimy grać pop, żeby się "sprzedał"? Moi fani i fani rocka mogą pokazać, że jest INACZEJ! Wierzę, że Universal na nowo rozkocha się w gitarowych riffach- napisała Doda.

Wytwórnia muzyczna Dody zareagowała na jej emocjonalny wpis. Universal Music Polska również za pośrednictwem Facebooka odpowiedziało artystce.

Mając na uwadze troskę fanów Dody o jej niezależność muzyczną, zapewniamy, że jako firma fonograficzna nigdy nie narzucamy wykonawcom stylu i gatunku muzyki, którą chcą wykonywać. To artysta proponuje nam i wyznacza muzyczne tory, po których chce podążać. W przypadku braku konkretnej propozycji muzycznej ze strony artysty, oczywiście służymy sugestią i pomocą w zakresie doboru repertuaru, mając na uwadze jego predyspozycje i preferencje. Pracujemy z artystami wykonującymi muzykę z tak różnych stylistyk jak klasyka, jazz, pop, dance czy rock i metal, co bezsprzecznie świadczy o otwarciu także na muzykę niekomercyjną – polecamy i zapraszamy do zapoznania się naszym katalogiem.

A Wy chcielibyście, żeby Doda wróciła do nieco mocniejszych brzmień? Zobaczcie co jeszcze w swoim oświadczeniu napisali przedstawiciele wytwórni muzycznej Dody.

