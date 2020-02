Doda zagrała urodzinowy koncert w kusej kreacji! Musicie zobaczyć, co miała na głowie!

15 lutego Doda świętowała swoje 36. urodziny. W związku z tym artystka zagrała urodzinowy koncert w jednym z warszawskich klubów Glam. Gwiazda przyciągnęła prawdziwe tłumy fanów, którzy bawili się w rytm jej największych hitów - m.in. "Riotce", "Szansie" czy "Nie wolno płakać". Największym zaskoczeniem była jednak szalona kreacja Dody!

Choć Doda jakiś czas temu w "Party" wyznała, że chce zawiesić karierę na kilka miesięcy, to swoich fanów zawieść nie mogła i dlatego pojawiła się na scenie w klubie. Jej kusa kreacja przyciągała wzrok, zwłaszcza biustonosz z doczepionymi frędzlami (FROLOV, 2700 zł), srebrne kozaki i szorty oraz... czapka (FROLOV, 4900 zł), która przywodzi na myśl... bajkowego, odważnego i rezolutnego Tabalugę. Dla nas to strzał w dziesiątkę! Doda po raz kolejny udowadnia, że po 20 latach na scenie, nie brakuje jej pomysłów na naprawdę szalone stroje.

Ale co tak naprawdę oznacza, że Doda chce zawiesić karierę? W rozmowie z "Party" wyznała:

Długo czekałam, by się w końcu na to odważyć. W końcu poczułam, że nie ulegnę żadnej presji, nawet swojej wewnętrznej. Chcę podróżować, odpocząć, zająć się produkcją filmów i zatęsknić. Pracuję od 13. roku życia, a koncertuję non stop od 20 lat – tłumaczy „Party” Doda.