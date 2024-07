1 z 5

Doda przyłapana na spacerze z Tomkiem Lubertem! Gwiazda nawet na co dzień wygląda bardzo stylowo, co udowadnia jej ostatnia stylizacja. Nie zabrakło modnej, futrzanej kamizelki i czapki z kocimi uszami, która też jest teraz hitem! Naszą uwagę zwróciła jednak torebka Dody! To jeden z najbardziej pożądanych modeli na świecie, a w swojej szafie ma ją każda fashionistka. Ostatnio takim samym modelem pochwaliła się Anna Lewandowska. A o jaką torebkę chodzi? Oczywiście o Birkin Bag, która jest warta blisko 90 tysięcy złotych! Zobaczcie zdjęcia!

