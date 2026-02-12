Doda od lat podkreśla, że jednym z najważniejszych aspektów w jej wieloletniej karierze są fani. Przez dekady zgromadziła ogromne grono wiernych wielbicieli swojej twórczości, z którymi artystka utrzymuje codzienny kontakt przede wszystkim w mediach społecznościowych. Tym razem zdecydowała się upublicznić rozmowę z jednym z obserwatorów, publikując pełne emocji słowa.

Doda nie gryzła się w język i wyznała wprost: "Wiem, dramat..."

Doda, zaskakując swoich fanów, nagle ogłosiła premierę swojego singla oraz specjalnie przygotowanego do niego teledysku 11 lutego. Wiadomość ta natychmiast wywołała duże poruszenie wśród wielbicieli artystki, ponieważ ostatnie nowe utwory piosenkarka opublikowała ponad dwa lata temu.

Emocji całemu wydarzeniu dodała także godzina publikacji pełnej wersji piosenki zatytułowanej „Pamiętnik” oraz klipu - w nocy z 11 na 12 lutego, dokładnie o północy. Jeden z fanów zdecydował się wysłać Dodzie wiadomość, opisując ten stan rzeczy:

Doda, ale ty jesteś niepoważna. Sama od lat nie chodzisz spać później niż 22:00, a premiera teledysku o 00:00 i też ja wstając do pracy o 3:30. Oczywiście żartuję i kocham.

Dozę humoru w ironicznym tonie podtrzymała także Doda, która w swoim stylu nie przebierała w słowach.

Wiem, dramat. Sama sobie zgotowałam ten los. Też już ledwo wytrzymuję... - odpowiedziała piosenkarka.

Zrzut ekranu przedstawiający wymianę wiadomości fana z Dodą został dodany na InstaStories artystki, jeszcze bardziej zwracając uwagę na premierę singla, która wtedy miała się odbyć za kilka godzin. Jak na nowy teledysk Dody zareagowali fani?

Fani nie ukrywają wzruszeń nowym teledyskiem Dody

Choć premiera teledysku do singla "Pamiętnik" zaplanowana była na północ, to wierni fani wyczekali późnej godziny i od razu zaczęli przesyłać artystce słowa uznania i gratulacji, doceniając osobisty wymiar piosenki.

Ta piosenka jest piękna. Pokazuje, że od zawsze musiałaś nosić zbroje przez tyle lat i powoli znikała z twojego ciała, by na końcu, gdy poznałaś kogoś odpowiedniego, on mógł nosić ją za ciebie. Kocham Dodę w tej prostocie - napisała jedna z fanek.

Wspaniała, wzruszająca piosenka. Szczera – czuć w niej Twoje emocje.Dziękujemy za ten utwór, kochamy Cię! - deklarują słuchacze.

Cudowna, wzruszająca piosenka, łzy same napływają do oczu - czytamy w komentarzach.

Doda zadbała o wizualne przedstawienie treści utworu, nagrywając teledysk, w którym w rolę partnera piosenkarki wcielił się finalista ostatniej edycji "Tom Model" Michał Kot.

