Doda i jej mama, Wanda Rabczewska, są gwiazdami nowego wydania Vivy! Pani Wanda po raz pierwszy opowiedziała tak szczerze o raku, walce z chorobą, nadziei i o tym, jak wielkie wsparcie miała w słynnej córce!

Wszystko zaczęło się od serii materiałów w programie "Na językach" o mężu Pani Wandy, Pawle Rabczewskim i jego nieślubnej córce. Mama Dody bardzo to przeżywała, nie spała po nocy, płakała. Informacja o chorobie spadła jak grom z jasnego nieba:

Viva!: Diagnoza, „nowotwór”, … i…? Wanda Rabczewska: I szok. Straszny szok. Człowiek nie wierzy, mówi: „niemożliwe. To inni chorują, ja nie”. I dopiero gdy czarno na biały widzisz wynik, dociera do niego, że nikt nie jest pod ochroną.

Pani Wanda nie miała żadnych objawów:

Nie miałam żadnych zewnętrznych objawów, tylko cały czas byłam zdenerwowana, zrywałam się w nocy, nie mogłam spać, zalewałam się potem. On (lekarz-przyp.red.) zobaczył moje pobudzenie i to go zaniepokoiło. Niestety, jego podejrzenia się potwierdziły.