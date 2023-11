4 z 5

Po wyjściu z prokuratury Doda pojechała z Emilem S. na kolację i pokazała wspólne zdjęcie na Facebooku. Czy gdyby faktycznie gwiazda miała zakaz spotykania się z mężczyzną, to zgodziłaby się na spotkanie? Za to może grozić jej do 3 lat pozbawienia wolności - czy więc by tak ryzykowała? Ale to nie wszystko…

Zobacz: Doda skomentowała swoje zatrzymanie i pokazała ZDJĘCIE "To jest idealnym podsumowaniem dnia!"