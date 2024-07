Doda w show-biznesie jest już ponad 10 lat i niezmiennie cieszy się ogromną popularnością. Gwiazda oprócz koncertowania i nagrywania platynowych płyt, co jakiś czas podpisuje kontrakty reklamowe. Z racji tego, że producenci nie chcą żeby Doda reklamowała kilka produktów w tym samym czasie, w kampaniach promocyjnych możemy oglądać ją cyklicznie.

Dotychczas Doda reklamowała m.in.: lody Koral w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech, odzież Big Star, biżuterię na komórkę oraz, ostatnio, kremy do pielęgnacji ciała Eveline Cosmetics. Kontrakt z ostatnią marką już wygasł, więc zgłosili się kolejni producenci. Chociaż piosenkarka nie chce na razie zdradzać co będzie firmowała swoją twarzą, wiadomo już, że kampania objęta będzie gigantyczną promocją - spoty telewizyjne, banery, billboardy. Co więcej jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, kontrakt będzie trwał równo rok.

Na początku plotkowano, że Doda ma być twarzą polskiego Virgin Mobile, co miałoby nawiązywać do jej przeszłości artystycznej i reaktywacji kultowej grupy. Teraz jednak okazuje się, że jest to zupełnie inny produkt, którego... nie będzie można kupić w sklepach.

- Ciężko będzie "to" kupić w sklepach - zdradza Doda w rozmowie z AfterParty.pl.

Jak myślicie, co to będzie? Póki co zobaczcie fotki z planu kręcenia spotów i sesji zdjęciowej, które Doda wrzuciła na portale społecznościowe:

