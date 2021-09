Doda wysłała wymowny prezent do RMF FM! Nie uwierzycie, co ujrzeli...

Doda, biorąc udział w konkursie na "Przebój lata RMF FM i Polsatu 2021" nawet nie sądziła, że mogłaby wyjechać z kieleckiej Kadzielni z nagrodą w ręce. W końcu jej nigdy nie zagrana w RMF FM piosenka walczyła u boku innych hitów rozgłośni. Gdy usłyszała werdykt, widzowie mogli z jej ust wyczytać siarczyste słowo na "K". Zaskoczenie wzięło górę. Odbierając nagrodę, Doda z charakterystyczną dla siebie szczerością powiedziała:

Dziękuję RMF FM za to, że nigdy mnie nie zagraliście.

Jak się okazuje to nie koniec niespodzianek od laureatki hitu lata dla jej ulubionej rozgłośni. RMF FM właśnie opublikował na Facebooku zdjęcie niecodziennego prezentu, jaki otrzymali od Dody! Musicie to zobaczyć.

Doda wbija szpilę RFM FM

Konkurs na "Przebój lata RMF FM i Polsatu 2021" dostarczył widzom sporo emocji. Na scenie zaprezentowało się mnóstwo gwiazd. Ostatecznie w gronie top 3 z największą liczbą głosów od telewidzów znaleźli się Sylwia Grzeszczak, C-Bool oraz Doda. Ostatecznie główna nagroda trafiła do rąk Dody, która nie potrafiła ukryć swojego zaskoczenia:

Piosenka kompletnie nie była grana w radiu mimo tego, że inne, które mają w tym dniu premierę zawsze są grane ale już abstrahując od tego nie sądziłam, że podejdę do tego konkursu, żeby zrobić fajny występ i mieć fajny czas, bo jest tylu artystów, których piosenki się już zdążyły osłuchać, a grane w radiostacjach ludzie znają... - mówiła po wygranej podczas transmisji na żywo na Instagramie.

Doda już podczas odbierania nagrody, w charakterystyczny dla siebie sposób skomentowała zdobycie hitu lata w radiostacji, która jej nie zagrała:

Artystka po raz kolejny przekonała się o spontaniczności swojej publiczności. To nie pierwszy raz, gdy to właśnie oni wywalczyli dla niej nagrodę. Na swoim koncie ma ponad 120 nagród muzycznych i niemalże wszystkie otrzymała, dzięki głosom swoich fanów:

Od tylu lat niezmiennie i zawsze mam takie wsparcie wśród telewidzów, fanów, nie ważne co się dzieje, zawsze wygrywacie dla mnie te nagrody - mówiła wzruszona na Instagramie.

Doda dała nietypowy prezent stacji RMF FM. O co chodzi?

Wygrana podczas konkursu na "Przebój lata RMF FM i Polsatu 2021", sprawiła, że w stacji RMF FM po raz pierwszy poleciała piosenka "Don't wanna hide". Nie umknęło to Dodzie, która skomentowała to na Instagramie zabawnym gifem "OMG" - co można odczytać jako "o mój Boże". Okazuje się, że to nie jedyna interakcja artystki ze stacją po wygranej! Doda wysłała do RMF FM nietypowy prezent...

Doda wysłała nam 37 pizz. Dziękujemy! - napisali na Facebooku, pokazując zdjęcie.

Fani od razu zaczęli zastanawiać się nad tym, dlaczego Doda wysłała do RMF FM akurat 37 pizz.

- 37 pizz- jedna za każdy rok życia piosenkarki?

- No to może zacznijcie Ją puszczać… Słucham od rana i nic…

- To może teraz za te pizzę zagracie jej Hit Lata tak co najmniej 37 razy ?

- Może pizza przekona Was do puszczenia hitu lata Brawo Doda!

A wy jak myślicie, co miała na myśli Doda robiąc rozgłośni tak nietypowe zamówienie?