Doda ponownie wywołała ogromne poruszenie wśród internautów. Tym razem artystka opublikowała na swoim profilu filmik oraz zdjęcia z wakacji, na których pozuje w jaskrawym, skąpym bikini. Fotografie natychmiast przyciągnęły uwagę fanów, ale nie tylko ze względu na wyćwiczoną i opaloną sylwetkę piosenkarki, ale również przez widoczny tatuaż umiejscowiony w intymnym miejscu. Doda wie, jak zaskoczyć swoich fanów.

Doda w bikini eksponuje tatuaż

Doda jest znana z tego, że nie obawia się kontrowersji i od czasu do czasu publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia, które wywołują prawdziwe poruszenie. Artystka słynie też z tego, że zdrowy styl życia i aktywność fizyczna mają dla niej ogromne znaczenie, co przekłada się na spektakularną figurę, jaką może się pochwalić. Ostatnio Doda postanowiła wyeksponować swoją figurę w skąpym bikini i znów przyciągnęła uwagę fanów, ale tym razem zwrócili wzrok na jeden szczegół... Chodzi o tatuaż!

To właśnie ten intymny detal wywołał najwięcej emocji. Tatuaż, który Doda wykonała w przeszłości, kiedy była jeszcze w relacji z Radosławem Majdanem, ponownie stał się obiektem zainteresowania. Na jednym ze zdjęć widać piosenkarkę wyginającą się na leżaku nad basenem, eksponującą całe swoje ciało i wspomniany tatuaż. To jeszcze nie wszystko!

Doda zapowiada zmiany?

W komentarzu do galerii wakacyjnych kadrów Doda zapytała swoich obserwatorów, gdzie chcieliby mieszkać, gdyby nie była to Polska. Artystka przyznała, że stoi właśnie przed takim wyborem i choć już wie, to nie wyklucza zmiany decyzji, bo lubi zaskoczenia.

Czyżby Doda podobnie jak wiele innych polskich gwiazd zdecydowała się na zakup nieruchomości w ciepłych krajach? Swoje domy za granicą mają już m.in Margaret, Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor, Dorota Szelągowska, Barbara Kurdej-Szatan czy Blanka Lipińska.

Gdybyście mieli wybrać jedno miejsce w Europie gdzie moglibyście mieszkać połowę roku na zmianę z Polską to, jaki byście wybrali? Przede mną właśnie stoi ten wybór, niby odpowiedź znam, ale LUBIĘ ZASKOCZENIA napisała Doda na Instagramie

