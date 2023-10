W 2010 roku program „Tak to leciało!” wygrała 26-letnia wówczas Doda. Zdobyła 150 tys. złotych, które przeznaczyła na rzecz osób chorych na stwardnienie rozsiane. Od tego czasu nikt nie zdołał powtórzyć tego sukcesu - aż do teraz! Co zobaczymy w najbliższym odcinku show TVP?

Kto przebije Dodę w "Tak to leciało"?

Nie wszyscy fani pamiętają, że w 2010 roku 26-letnia wówczas Doda pobiła serca widzów, wygrywając program „Tak to leciało”. Była drugą osobą w historii show (po osiemnastoletniej Julicie Krupczak z Makowa Podhalańskiego), która sięgnęła po główną nagrodę. Doda wygrała program, uzupełniwszy 15-wyrazową lukę w tekście piosenki „Tyle słońca w całym mieście” z repertuaru Anny Jantar.

Co ciekawe, otrzymaną wygraną Doda zdecydowała się przekazać na cele charytatywne, a dokładniej, na rzecz osób cierpiących na stwardnienie rozsiane.

W najbliższym odcinku, który telewizyjna Dwójka wyemituje w niedzielę 1 października, kolejna osoba stanie przed szansą zapisania się w historii „Tak to leciało!” i sięgnięcia po główną wygraną. Czy sukces Dody zostanie powtórzony? O tym widzowie przekonają się już niebawem!

- Możemy zdradzić, że będzie osoba, która już kiedyś próbowała swych sił w „Tak to leciało!”, a udział w niedzielnym odcinku ma dla niej bardzo osobisty wymiar. Program Dwójki przed laty odmienił jej losy, sprawiając, że jest dziś w zupełnie innym miejscu swojego życia niż wcześniej zakładała - podają producenci programu.

Będziecie oglądać "Tak to leciało" w najbliższą niedzielę o 16:15 w TVP2? Archiwalny występ Dody możecie obejrzeć w video!

