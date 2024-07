Tegoroczne wakacje są dla Dody niezwykle pracowite. W każdy weekend gwiazda gra koncerty w ramach aż dwóch tras - "Fly High" oraz "Anty-Tour". Fani efektownego show piosenkarki będą mogli też podziwiać ją podczas sierpniowego rozdania nagród Eska Music Awards w Szczecinie, gdzie zaśpiewa największe przeboje minionego roku w niezapomnianej oprawie audio-wizualnej. Przypomnijmy: Drapieżna Doda w seksownej mini na imprezie Eski

Reklama

To jednak nie koniec. Okazuje się, że występ na transmitowanej przez TVP gali Eski to tylko przedsmak tego, co czeka telewidzów w najbliższych miesiącach. Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, Doda pojawi się też w dwóch produkcjach Polsatu - "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" oraz "Hell's Kitchen". W "TTZB" piosenkarka zaprezentuje się na scenie, a w restauracji Amaro natomiast pojawi się w charakterze gościa.



Doda jest wielką fanką "TTBZ" i od dłuższego czasu negocjowała z Polsatem. Wbrew plotkom nie miała zostać jurorem, ani tym bardziej uczestnikiem programu. Zobaczymy ją w jedynej słusznej roli - gwiazdy na scenie. Zagości też w słynnej kuchni Amaro, a biorąc pod uwagę temperament jej i ostrego szefa kuchni będzie się działo. Jak widać szeroko komentowany ban TVN-u nie odbija się na innych telewizjach. Polsat zdaje sobie sprawę, że Doda wciąż gwarantuje show i wysokie słupki oglądalności - wyjaśnia w rozmowie z nami osoba związana z produkcją.

A tak Doda skomentowała "Twoja twarz brzmi znajomo" w "Gali":

Byłam w dwóch reality show, trzy razy jurorowałam, obskoczyłam wszystko... Propozycja musi mnie zaskoczyć. Program, który mnie naprawdę bawi i przy którym zaśmiewam się do łez, to "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Ale nie mogę tam występować, bo cóż oglądałabym wieczorem? (śmiech)

Artystka pracuje też intensywnie nad kolejną płytą i singlem, który ma się ukazać jeszcze w te wakacje. Będzie się działo!

Zobacz: Rzeczpospolita: Doda królową reklamy. Jej twarz zapewnia skok sprzedaży

Zobacz także

Reklama

Doda w słowiańskiej stylizacji w Empiku: