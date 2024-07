Doda znów pojawiła się w programie Łukasza Jakóbiaka! Pierwszy odcinek z artystką cieszył się ogromnym zainteresowaniem widzów. Wówczas piosenkarka.... rozebrała się i dokończyła wywiad w wannie. Tym razem Doda opowie m.in. o swoich największych sukcesach.

W sieci pojawił się zwiastun sylwestrowego odcinka "20m2 Łukasza" z Dodą w roli głównej. Co artystka uważa za swój największy zawodowy sukces?

Wszystko jest moim ogromnym sukcesem. Ponieważ mam bardzo niepokorny charakter, ponieważ wychodzę z założenia, że wszystko co mam zawdzięczam sobie, bo taka jest prawda, sama na to zapracowałam. Mam poczucie, że wchodzę na każdy bankiet z podniesioną głową do góry, bo nigdy nie musiałam klękać przed nikim w różnych celach. Pochodzę z małego miasta, nie miałam zaplecza finansowego, tym bardziej znajomości, więc na wszystko musiałam zapracować swoim talentem i ciężką pracą. Możecie mówić co chcecie: skandalami, tym, owym, ale prawda jest taka, że napisałam wszystkie teksty na swoją płytę, jestem honorowym członkiem ZAIKS-u od kilku lat, nie jestem tylko odtwórcą. Stworzyłam wszystkie moje trasy koncertowe, każda rzecz, którą widzicie na moich teledyskach i w każdej mojej kreacji scenicznej to jest mój pomysł, więc jestem z tego dumna, że stworzyłam całą postać, która jest bardzo złożona i wielowarstwowa, i tak naprawdę od osiemnastu lat ciągle tu i teraz.