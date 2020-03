Czy zdajesz sobie sprawę jak wiele działań i przyzwyczajeń ludzi wypływa na degenerowanie środowiska na Ziemi? Jest duża szansa, że jeżeli nie zmienimy naszego trybu życia, nie zaczniemy ograniczać ilości wyrzucanych rzeczy, może się okazać, że kolejne pokolenia nie będą miały możliwości, by żyć tak jak my. Dlatego tak ważna jest edukacja ludzi w tych kwestiach i maksymalne ograniczenie zaśmiecania planety.

Często nasze ulubione gwiazdy starają się promować styl zero waste. Taką osobą jest Doda i jej biżuteria zrobiona ręcznie z niepotrzebnych zabawek dla dzieci. Jak taki pomysł może się udać? Koniecznie zobaczcie jak wyszło.

Doda w biżuterii wykonanej z zabawek

Doda w biżuterii z zabawek pojawiła się na jednym z odcinków "The Voice of Poland", gdzie promowała swj singiel. Wzrok przyciągały niezwykle masywne kolczyki i ogromna bransoleta.

Słuchajcie to są zabaweczki, każda inna, pomalowana na złoto. Samochodziki i tak dalej. A teraz pokażę wam kolczyki. Ręczna robota - prezentowała swoje dodatki na Instastory

Trzeba przyznać, że to bardzo niecodzienne i kreatywne rozwiązanie! Można być zero waste, a jednocześnie zaskoczyć swoją kreatywnością innych.

Doda nie tylko lubi wspierać projekty hand made (robione ręcznie), ale również daje "drugie życie" swojej garderobie, co jest jedną z najważniejszych zasad zero waste. Wiele kartonów z ubraniami gwiazdy trafiło do potrzebujących rodzin i domów dla samotnych matek, a kolejne partie ubrań co jakiś czas trafiają do jej oficjalnego sklepu online, w którym można upolować jakąś markową rzecz w stosunkowo niskiej cenie.

A Wy co robicie z ubraniami, które już Wam się nie przydadzą?

Doda uwielbia projekty hand made. Jej biżuteria z zabawek nie tylko jest zero waste (bo niepotrzebne zabawki nie zostały wyrzucone, tylko użyte do projektu modowego), ale również sprawia, że nikt nie przejdzie obok obojętnie.

East News

Trzeba przyznać, że to oryginalny pomysł.

East News

Biżuteria zdecydowanie robi wrażenie. Lubicie śledzić takie ekstrawaganckie rozwiązania na czerwonym dywanie?

East News