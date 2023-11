1 z 5

Taki mąż to ideał! Emil Stępień - mąż Doroty Rabczewskiej kilka dni temu zrobił jej prezent - niespodziankę i zabrał ją na wakacje! Doda ma za sobą sporo trudnych chwil, dlatego tym bardziej nie dziwimy się, dlaczego Emil chciał sprawić, by na jej twarzy znów pojawił się uśmiech. Kilka dni temu dorwał się do jej telefonu, nagrał żonę i powiedział:

Zabrałem małżonkę na wakacje - niespodziankę, w miejsce, w którym jeszcze nigdy nie była. Jak Ci się podoba?

Doda kusi ciałem na wakacjach!

Doda oczywiście nie kryła radości i jak można było się spodziewać, piękna pogoda skłoniła ją do pochwalenia się swoją zgrabną sylwetką! Zobaczcie ją na następnej stronie!