Doda tuż przed wejściem na galę w Monako rozerwała swoją piękną sukienkę! "Ledwo zdążyłyśmy"

Maria Sadowska zdradza szczegóły filmu "Dziewczyny z Dubaju". Książka Piotra Krysiaka, na podstawie której powstaje ekranizacja, wzbudziła wiele kontrowersji już w momencie pojawienia się na rynku. To własnie Maria Sadowska wyreżyseruje kontrowersyjny obraz, za produkcję którego odpowiadają Doda i Emil Stępień. Trochę już jestem w show-biznesie, więc znam bezpośrednio koleżanki, które dużo mi na ten temat opowiedzą. Będę miała informacje z pierwszej ręki - zapewniała jakiś czas temu Doda w programie Gala Studio. Kolejne szczegóły dotyczące filmu zdradziła Maria Sadowska. Jak będzie wyglądała fabuła? Czy polski widz jest na to gotowy? Zobacz także: Doda zdradza nam kolejne szczegóły filmu "Dziewczyny z Dubaju". Kto zagra główne role? Maria Sadowska o szczegółach filmu "Dziewczyny z Dubaju" Maria Sadowska zdradziła sporo szczegółów dotyczących filmu "Dziewczyny z Dubaju". Ekranizacja nie będzie sztywno opierała się na tym, co zostało zawarte w książce Piotra Krysiaka. Reżyserka chce zaznaczyć w filmie szerszy punkt widzenia, nie tylko krytykę postawy młodych dziewczyn, które wybrały luksusowe życie jako panie do towarzystwa: Fascynuje mnie niejednoznaczność moralnych wyborów, których dokonywały te dziewczyny. Scenariusz powstał na podstawie książki Piotra Krysiaka, który obnażył kulisy wyjazdów młodych Polek w charakterze luksusowych kobiet do towarzystwa arabskich szejków. Autor ostro skrytykował dziewczyny. Mam inną ocenę tych zdarzeń. Chcę uniknąć oceniającego spojrzenia. Nie chcę patrzeć na nie z góry. Próbuję zrozumieć ich motywację. - powiedziała Maria Sadowska w wywiadzie dla magazynu Wprost. ...