Reklama

Na tydzień przed premierą nowej płyty Dody pod tytułem "Dorota" artystka zrobiła wszystkim fanom miłą niespodziankę. Na największych serwisach streamingowych pojawił się utwór "Krakowski spleen" Kory i Maanamu w jej wykonaniu. Piosenka znajduje się oczywiście na nowym albumie, którego premiera już 25 stycznia. Jak Doda poradziła sobie z tak wielkim hitem? Posłuchajcie!

Doda śpiewa utwór Kory

Tuż po śmierci Kory Doda na jednym ze swoich koncertów spontanicznie zaśpiewała utwór "Krakowski spleen" oddając w ten sposób cześć zmarłej gwieździe. Kiedy kilka miesięcy później odeszła babcia Doroty, ta postanowiła nagrać album z jej ukochanymi piosenkami w nowych aranżacjach. Wśród nich znalazł się jeden z największych przebojów legendarnego Maanamu.

Piosenki można posłuchać na serwisach Spotify czy Tidal.

Nowa płyta Dody - Dorota

Na najnowszej płycie Dody znajdzie się 13 utworów, w tym dwa premierowe z "Nie wolno płakać" na czele. Swoje dzieło artystka zadedykowała ukochanej babci. Oto utwory, które znajdą się na albumie:

1. Niech żyje bal

2. Nie wolno płakać

3. I’m With You

4. Gdzie to siódme morze

5. Gram o wszystko

6. Krakowski spleen

7. Sign Of The Times

8. Stan pogody

9. Dwie bajki

10. Wrecking Ball

11. Nie mam dokąd wracać

12. Na strunach szyn

13. Ale jestem

Czekacie na jej nową płytę?

Zobacz: Doda odpowiada na odmowę Górniak! Gwiazda nie chowa do nikogo urazy...