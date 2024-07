Jeszcze w piątek zachwycaliśmy się stylizacją Dody na imprezie "Okiem Komara". Gwiazda powróciła na salony po chwilowej przerwie w wielkim stylu. Ubrana w białą kreację z piór wyglądała kobieco i eterycznie. Tradycyjnie, to wystarczyło żeby w internecie pojawiła się lawina rozbieżnych komentarzy. Swój głos zabrała także projektantka Gosia Baczyńska, która na Facebooku ogłosiła, że Doda skopiowała jej kreację, zapewniając że wcześniej mogliśmy oglądać ubrane w nią: finalistkę Top Model i Edytę Górniak w sesji dla magazynu "Viva!".

W swoim oświadczeniu do mediów Baczyńska napisała:

- W mediach pojawiały się zdjęcia pani Doroty Rabczewskiej z imprezy Okiem Komara (maj 2012) podpisane, iż wokalistka była ubrana w suknię Gosi Baczyńskiej. To nieprawda. Sukienka Dody jedynie do złudzenia przypomina suknię projektu Gosi Baczyńskiej. Oryginalną (zaprojektowaną w 2011 roku) nosiła pani Edyta Górniak podczas sesji do magazynu Viva! oraz jedna z finalistek Top Model podczas finału drugiej edycji tego programu.