Już kilka miesięcy temu Doda zapowiadała, że musi pozbyć się części swoich ubrań. Dziś piosenkarka oficjalnie ogłosiła wielką wyprzedaż garderoby! (zobacz: Rusza wielka wyprzedaż ubrań Dody! Gdzie i za ile można kupić jej ciuchy?)

Akcja ma ruszyć w czwartek, a cała sprzedaż będzie się odbywać za pośrednictwem serwisu lamode.pl.

My już dziś wiemy, co będzie można kupić! Gwiazda wystawi na sprzedaż nie tylko swoje najdroższe nabytki, jak Valentino, Chanel czy Jimmy Choo, ale też ubrania z sieciówek (głównie z Zary).

Intrygują nas ceny, jakie Doda wstępnie podała. Niektóre rzeczy kosztują niemal tyle samo, co w sklepie... No ale do czwartku 20 sierpnia może to się jeszcze zmienić.

Wybraliśmy dla Was perełki z szafy Dody. Skusicie się?

