Doda przyłapana przez paparazzi w bardzo krótkiej mini. Pokazała za dużo i zaliczyła wpadkę?!

Paulina Sykut-Jeżyna po raz kolejny zachwyca swoją stylizacją. Tym razem gwiazda Polsatu postawiła na modny zestaw z kolorową kurtką koszulową i super modnymi białymi botkami. Trzeba przyznać, że prezenterka wygląda doskonale, a na największą uwagę zasługują białe botki na rzepy. Wiemy, gdzie kupicie podobne! Paulina Sykut-Jeżyna w białych botkach za 469 zł. Gwiazda pokochała białe buty! Paulina Sykut słynie z kobiecego stylu, ale na swoim instagramowym koncie równie często prezentuje sportowe zestawy. Tym razem gwiazda pochwaliła się stylizacją z koszulową kurtką marki Naoko, która idealnie sprawdzi się na wiosnę. Jednak to buty pogodynki skradły to zdjęcie! Model marki Rage Age kosztuje 469 zł i na uwagę zasługuje charakterystyczne zapięcie na rzepy. Paulina Sykut już od jakiegoś czasu nosi białe ciężkie buty. Jakiś czas temu wybrała model od marki Hegos i założyła je do żółtego dresu , a teraz postawiła na kolejny hitowy model w jasnym kolorze. Podobne kupicie w Zarze za 139 zł. Fanki gwiazdy Polsatu są zachwycone jej nową stylizacją. Trzeba przyznać, że w tak kolorowym zestawie Paulina Sykut już dawno się nie pojawiała: Piękna jak zawsze ❤️❤️ Aj co za stylóweczka 😍😍😍 jak zawsze sztosik Pani Paulino jak zawsze dziewczęca i uśmiech na twarzy Sami spójrzcie na tę stylizacją. Dziennikarka nie boi się zaskakujących połączeń! Zobacz także: Paulina Sykut-Jeżyna jeszcze nigdy tyle nie pokazała. Co za ciało! Fani: "Figura sportsmenki!" Botki w podobnym stylu kupimy w Zarze. Co prawda zamiast rzepów są wiązane na sznurówki, ale doskonale uzupełnią wiosenne stylizacja. Co więcej ten model jest aktualnie przeceniony i kupimy je za 139 zł. ...